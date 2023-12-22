В Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке

Автобус врезался в толпу людей и столкнулся с четырьмя транспортными средствами. Четыре человека погибли, еще столько же получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

По данным полиции, инцидент произошел по вине пассажира автобуса, который ударил женщину-водителя. Она потеряла сознание.

Возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК (хулиганство) и 351 УК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее в пятницу автобус врезался в толпу людей в южнокорейском Сувоне. Один человек погиб, 11 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

