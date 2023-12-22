В Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке
В Алма-Ате пассажирский автобус въехал в толпу людей, стоящую на остановке общественного транспорта. Об этом сообщил городской департамент полиции.
Автобус врезался в толпу людей и столкнулся с четырьмя транспортными средствами. Четыре человека погибли, еще столько же получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
По данным полиции, инцидент произошел по вине пассажира автобуса, который ударил женщину-водителя. Она потеряла сознание.
Возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК (хулиганство) и 351 УК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).
Ранее в пятницу автобус врезался в толпу людей в южнокорейском Сувоне. Один человек погиб, 11 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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