На Кубани четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре
Семья из шести человек, в числе которых четверо детей, погибла в результате пожара в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, ЧП произошло в частном доме в поселке Высокий, пишет RT. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание огнем было охвачено полностью ... При проведении разборки конструкций, к сожалению, были обнаружены шесть погибших человек, в том числе четверо детей», — указали в МЧС.
Известно, что семья не состояла на учете как неблагополучная, а в доме был установлен пожарный извещатель.
Ранее пожар произошел в частном доме в городе Коркино Челябинской области, погиб 62-летний мужчина, напоминает телеканал «360».
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