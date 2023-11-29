На Кубани четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

По данным ведомства, ЧП произошло в частном доме в поселке Высокий, пишет RT. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание огнем было охвачено полностью ... При проведении разборки конструкций, к сожалению, были обнаружены шесть погибших человек, в том числе четверо детей», — указали в МЧС.

Известно, что семья не состояла на учете как неблагополучная, а в доме был установлен пожарный извещатель.

Ранее пожар произошел в частном доме в городе Коркино Челябинской области, погиб 62-летний мужчина, напоминает телеканал «360».

