На Кубани четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

Семья из шести человек, в числе которых четверо детей, погибла в результате пожара в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В Ростовской области четверо детей погибли от отравления угарным газом

По данным ведомства, ЧП произошло в частном доме в поселке Высокий, пишет RT. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание огнем было охвачено полностью ... При проведении разборки конструкций, к сожалению, были обнаружены шесть погибших человек, в том числе четверо детей», — указали в МЧС.

Известно, что семья не состояла на учете как неблагополучная, а в доме был установлен пожарный извещатель.

Ранее пожар произошел в частном доме в городе Коркино Челябинской области, погиб 62-летний мужчина, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиПогибшиеПожарКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры