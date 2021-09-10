В Африке выпал снег
Снег с градом выпал в Западном регионе Камеруна, сообщает государственная телерадиокомпания CRTV.
Необычные для Африки осадки были зафиксированы в населенных пунктах Бана и Баку, толщина снежного покрова составила около 0,05 миллиметра.
Мэр Баны Жана-Батист Санга обвинил в произошедшем изменение климата и рассказал, что град пробил крыши нескольких домов, а также нанёс ущерб некоторым плантациям. Кроме того, было приостановлено движение транспорта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в День города будет комфортная температура воздуха - на пять градусов выше климатической нормы.
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