Москвичам пообещали теплую погоду в День города

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Москве в День города. 11 и 12 сентября в столице во время празднования Дня города будет комфортная температура. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

В предстоящие выходные температура воздуха будет на 5 градусов выше климатической нормы. В субботу, 11 сентября, воздух прогреется до 20 градусов тепла, в воскресенье — максимум до плюс 23. По словам синоптика, после праздничных выходных температура воздуха начнет снижаться.

Ранее москвичам пообещали пик тепла на следующей неделе. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что в ближайшее время потепление будет усиливаться, а уже в понедельник столбики термометров могут дотянуться до отметки +25.







