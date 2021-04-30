В Афганистане 30 человек погибли в результате взрыва
30 апреля 202118:50
Около 30 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok, ссылаясь на представителя местных властей.
Машина взорвалась рядом с госпиталем города Пули-Алам, административного центра провинции.
В результате инцидента пострадали не менее 60 человек, отмечает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru