В Афганистане 30 человек погибли в результате взрыва

Около 30 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok, ссылаясь на представителя местных властей.

Машина взорвалась рядом с госпиталем города Пули-Алам, административного центра провинции.

В результате инцидента пострадали не менее 60 человек, отмечает РИА ФАН.

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Фото: twitter.com/aa_russian
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