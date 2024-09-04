В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Air India

Самолет Boeing 787 авиакомпании Air India, следовавший из Индии в Великобританию, был вынужден сделать экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

По информации пресс-службы, экипаж запрашивал неплановую посадку в Шереметьево из-за возникших технических проблем. Аэропорт оперативно отреагировал на запрос, подготовив необходимые меры согласно аварийному плану. Посадка прошла успешно в 18:36 мск. На борту находились 258 пассажиров и 17 членов экипажа.