В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Air India

Самолет Boeing 787 авиакомпании Air India, следовавший из Индии в Великобританию, был вынужден сделать экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

По информации пресс-службы, экипаж запрашивал неплановую посадку в Шереметьево из-за возникших технических проблем. Аэропорт оперативно отреагировал на запрос, подготовив необходимые меры согласно аварийному плану. Посадка прошла успешно в 18:36 мск. На борту находились 258 пассажиров и 17 членов экипажа.

Air India направит резервный самолет на замену экстренно севшего в Красноярске

В настоящее время специалисты аэропорта оказывают поддержку экипажу для продолжения рейса. Ожидается, что вылет будет осуществлен в 21:35 мск, однако время может измениться.

Пресс-служба подчеркнула, что экипаж получает полное содействие от российского аэропорта и специалистов в рамках международной конвенции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:СамолетЭкстренная ПосадкаШереметьево

Горячие новости

Все новости

партнеры