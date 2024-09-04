В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Air India
Самолет Boeing 787 авиакомпании Air India, следовавший из Индии в Великобританию, был вынужден сделать экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
По информации пресс-службы, экипаж запрашивал неплановую посадку в Шереметьево из-за возникших технических проблем. Аэропорт оперативно отреагировал на запрос, подготовив необходимые меры согласно аварийному плану. Посадка прошла успешно в 18:36 мск. На борту находились 258 пассажиров и 17 членов экипажа.
В настоящее время специалисты аэропорта оказывают поддержку экипажу для продолжения рейса. Ожидается, что вылет будет осуществлен в 21:35 мск, однако время может измениться.
Пресс-служба подчеркнула, что экипаж получает полное содействие от российского аэропорта и специалистов в рамках международной конвенции, передает «Радиоточка НСН».
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