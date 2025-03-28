В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Работу аэропорта в Саратове временно ограничили. Об этом в своём Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Группа «Крематорий» выступила в аэропорту Ставрополя из-за задержки рейса

Он уточнил, что ограничение на приём и выпуск воздушных судов введены с целью обеспечения безопасности полётов.

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры», - написал пресс-секретарь.

Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 28 марта жители Энгельса Саратовской области услышали звуки взрывов в небе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Филипп Кочетков
ТЕГИ:РосавиацияАэропортСаратов

Горячие новости

Все новости

партнеры