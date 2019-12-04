Устроивший стрельбу в Перми звонил перед этим своей матери
Бизнесмен, который устроил стрельбу в Перми, перед содеянным звонил своей матери, пишет сайт KP.Ru. женщина рассказала, что сын позвонил ей в районе четырех утра и сообщил, что вокруг него ходит «какая-то ерунда ходит». Мать постаралась успокоить его и объяснила, что все это является лишь плодом воображения.
Женщина также рассказала, что у ее сына некоторое время назад возникли проблемы с наркотиками. Однако вместе с тем она отметила, что мужчина, устроивший стрельбу, был заботливым сыном. У него также есть 28-летняя дочь. Ей он также звонил незадолго до произошедшего.
Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в Перми в момент произошедшего мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края, сообщает RT.
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