Устроивший стрельбу в Перми звонил перед этим своей матери

Женщина также рассказала, что у ее сына некоторое время назад возникли проблемы с наркотиками. Однако вместе с тем она отметила, что мужчина, устроивший стрельбу, был заботливым сыном. У него также есть 28-летняя дочь. Ей он также звонил незадолго до произошедшего.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в Перми в момент произошедшего мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края, сообщает RT.

