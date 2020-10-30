Установлена личность участника нападения на церковь в Ницце

Правоохранительные органы обнаружили сумку мужчины, напавшего с ножом и убившего троих прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. В ней было еще два ножа, Коран и два мобильных телефона, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Кроме того, полиция обнаружила у нападавшего удостоверение сотрудника итальянского Красного креста. Оно зарегистрировано на выходца из Туниса 1999 года рождения.

«Это удостоверение действительно принадлежит нападавшему», – подтвердил прокурор во время пресс конференции.

Злоумышленник въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, затем он направился во Францию.

При задержании он был тяжело ранен и доставлен в реанимацию. Его жизнь пока находится под угрозой.