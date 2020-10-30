Установлена личность участника нападения на церковь в Ницце
Правоохранительные органы обнаружили сумку мужчины, напавшего с ножом и убившего троих прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. В ней было еще два ножа, Коран и два мобильных телефона, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
Кроме того, полиция обнаружила у нападавшего удостоверение сотрудника итальянского Красного креста. Оно зарегистрировано на выходца из Туниса 1999 года рождения.
«Это удостоверение действительно принадлежит нападавшему», – подтвердил прокурор во время пресс конференции.
Злоумышленник въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, затем он направился во Францию.
При задержании он был тяжело ранен и доставлен в реанимацию. Его жизнь пока находится под угрозой.
В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. В Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, в тот же день полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
В 2015 году из-за карикатур террористы напали на офис Charlie Hebdo. Они расстреляли 12 сотрудников журнала. C того момента во Франции произошло 20 терактов, жертвами которых стали 267 человек.
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