Установлена личность участника нападения на церковь в Ницце

Правоохранительные органы обнаружили сумку мужчины, напавшего с ножом и убившего троих прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. В ней было еще два ножа, Коран и два мобильных телефона, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Кроме того, полиция обнаружила у нападавшего удостоверение сотрудника итальянского Красного креста. Оно зарегистрировано на выходца из Туниса 1999 года рождения.

«Это удостоверение действительно принадлежит нападавшему», – подтвердил прокурор во время пресс конференции.

Злоумышленник въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, затем он направился во Францию.

При задержании он был тяжело ранен и доставлен в реанимацию. Его жизнь пока находится под угрозой.

Кураев предупредил об опасности повторения в России теракта в Ницце

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. В Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, в тот же день полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

В 2015 году из-за карикатур террористы напали на офис Charlie Hebdo. Они расстреляли 12 сотрудников журнала. C того момента во Франции произошло 20 терактов, жертвами которых стали 267 человек.

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ФОТО: twitter-аккаунт мэра Ниццы
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