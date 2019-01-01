Установлена личность подозреваемых в деле об убийстве спецназовца ГРУ

Следователи сообщили о появлении подозреваемого в деле об убийстве 24-летнего экс-бойца спецназа в Подмосковье. Следствие установило что одним из нападавших на Никиту Белянкина оказался гражданин Армении. Об этом рассказал отец погибшего Алексей Белянкин, пишут «Дни.ру».

Кто именно нанес бойцу ГРУ смертельную рану пока остается неизвестным. В сообщении СК также сообщается, что следствием был назначен ряд экспертиз. Как сообщает АГН Москва, на данный момент продолжается опрос свидетелей.

Ранее НСН сообщила, что в подмосковном Путилково в ходе уличной драки убит ножом в сердце спецназовец, ефрейтор ГРУ Никита Белянкин, воевавший в Сирии. Инцидент произошел 1 июня в Красногорском районе. 35-летний мужчина с девушкой, идя по одной из улиц в деревне Путилково, расположенной у МКАДа, увидел, как у бара толпа напала и избивает двух парней. Ефрейтор решил заступиться за них, в результате получил смертельный удар ножом.











