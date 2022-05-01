Упавшим в Красноярском крае самолете летели священники
На борту легкомоторного самолета Cessna 182, упавшего в Красноярском крае, находились священники Воскресения Христова, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Авиакатастрофа произошло на реке Мана. Погиб пассажир по имени Михаил. Пилот Юрий Гетман получил многочисленные переломы, мужчина находится в сознании в районной больнице.
Уточняется, что рейс не был согласован – священнослужители никого не поставили в известность о полете.
Подробности крушения выясняются.
Сведения о происшествии подтвердили в Следственном комитете, сообщает ТАСС.
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