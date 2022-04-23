Стала известна причина падения Ан-26 в Запорожье
Самолет Ан-26 разбился в Запорожской области из-за тумана и низкой высоты полета. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
В пятницу стало известно о падении воздушного судна в Вольнянском районе региона. По данным местной администрации, Ан-26 выполнял технический рейс.
«В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электропередачи», — приводит сообщение местных властей ТАСС.
Уточняется, что самолет следовал из Запорожья в Ужгород, в результате крушения один человек погиб, двое пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 001 / сут.
Умерли
375 тыс.+195 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 480 / сут.
- Восемь человек погибли в ДТП в Саудовской Аравии
- Стала известна причина падения Ан-26 в Запорожье
- Глава Минфина Австрии рассказал о зависимости от российского газа
- В Малайзии заявили о готовности рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию
- В школах Приморья с 25 апреля начнут поднимать флаг и исполнять гимн России
- СМИ: В Вашингтоне мужчина совершил попытку самосожжения
- Зеленский: Украина начала получать оружие, о котором просила
- Генсек ООН посетит Украину 28 апреля
- Депутат Европарламента назвала Евросоюз вассалом США
- Венесуэла назвала позором приостановку статуса России как наблюдателя в ОАГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru