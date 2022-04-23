Стала известна причина падения Ан-26 в Запорожье

Самолет Ан-26 разбился в Запорожской области из-за тумана и низкой высоты полета. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В Запорожье разбился украинский Ан-26

В пятницу стало известно о падении воздушного судна в Вольнянском районе региона. По данным местной администрации, Ан-26 выполнял технический рейс.

«В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электропередачи», — приводит сообщение местных властей ТАСС.

Уточняется, что самолет следовал из Запорожья в Ужгород, в результате крушения один человек погиб, двое пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Крушение СамолетаУкраина
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