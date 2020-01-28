Умер второй пилот разбившегося в декабре под Алма-Атой лайнера
Спустя месяц после авиакатастрофы под Алма-Атой скончался второй пилот лайнера Fokker-100, принадлежавшего авиакомпании Bek Air.
Отмечается, что пилот был выписан из больницы 21 января в стабильном состоянии. Ранее он находился на амбулаторном лечении в больнице под наблюдением хирурга, кардиолога , терапевта и психолога.
Как сообщили РАИ Новости пресс-службе городского управления здравоохранения Алма-Аты, во вторник, 28 января, в Службу скорой помощи поступил сигнал о резком ухудшении состояния пилота. Домой к летчику приехала бригада медиков, однако они не смогли реанимировать мужчину.
Авиакатастрофа произошла 27 декабря под Алма-Атой. Fokker-100 при взлете начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся со строящимся двухэтажным жилым домом. На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.
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