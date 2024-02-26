Умер актер из «Каменской» и «Страны глухих» Павел Поймалов

«Умер артист Павел Поймалов. О дне прощания сообщим дополнительно», — отметили в МТЮЗе.

Павел Поймалов родился в Кизляре, окончил Горьковское театральное училище, учился на режиссерско-актерском курсе в ГИТИСе. Артист служил в МТЮЗе с 1992 года, а также снимался в кино. На счету Поймалова несколько десятков проектов, в том числе сериалы «Каменская», «Дальнобойщики», «Чудотворец», а также фильм «Страна глухих».

Ранее стало известно о смерти актера Константина Капитана, сыгравшего в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», напоминает RT.

