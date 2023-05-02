Уголовное дело возбудили после нападения на баскетболиста Шведа
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по факту нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
По её словам, известный спортсмен был жестоко избит неизвестными на Большой Никитской улице, после чего госпитализирован в хирургическое отделение одной из клиник Москвы.
Она уточнила, что уголовное дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.
«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых», - заключила Волк.
Ранее петербургская горнолыжница, серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу Мария Доброва заявила, что в Сочи она вступилась за своего молодого человека, за нападавшие разбили ей бутылку о голову, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru