Уголовное дело возбудили после нападения на баскетболиста Шведа

По её словам, известный спортсмен был жестоко избит неизвестными на Большой Никитской улице, после чего госпитализирован в хирургическое отделение одной из клиник Москвы.

Она уточнила, что уголовное дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых», - заключила Волк.

Ранее петербургская горнолыжница, серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу Мария Доброва заявила, что в Сочи она вступилась за своего молодого человека, за нападавшие разбили ей бутылку о голову, сообщают «Невские новости».