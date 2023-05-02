СМИ сообщили подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
Защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана «Джун», в котором он отдыхал с женой и друзьями, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, у спортсмена возник конфликт с компанией из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.
В ходе драки, которая произошла на улице, Швед упал, из уха у него пошла кровь. Сотрудники ресторана пришли на помощь и не дали компании «добить» лежащего баскетболиста. Также они рассказали полицейским, что ранее этих мужчин в ресторане не видели, однако известно, что одного из них зовут Князь.
Швед был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, также у него было установлено алкогольное опьянение.
Ранее в пресс-службе БК ЦСКА заявили, что в результате инцидента Швед не сможет сыграть в серии за третье место Единой лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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