СМИ сообщили подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

По информации канала, у спортсмена возник конфликт с компанией из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.

В ходе драки, которая произошла на улице, Швед упал, из уха у него пошла кровь. Сотрудники ресторана пришли на помощь и не дали компании «добить» лежащего баскетболиста. Также они рассказали полицейским, что ранее этих мужчин в ресторане не видели, однако известно, что одного из них зовут Князь.



Швед был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, также у него было установлено алкогольное опьянение.

Ранее в пресс-службе БК ЦСКА заявили, что в результате инцидента Швед не сможет сыграть в серии за третье место Единой лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

