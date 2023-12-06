Уголовное дело по статье «теракт» возбудили после гибели депутата в Луганске
Депутат первого и третьего созывов Народного Совета ЛНР Олег Попов погиб в Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении ведомства говорится, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт», а также по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатки и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
«Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР», - говорится в релизе.
Также в СК РФ добавили, что был назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица.
Ранее в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции региона Михаил Филипоненко, в автомобиле которого депутата сработало взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru