Участниц женской исламистской ячейки арестовали в Казани

Четыре участницы женской исламистской ячейки были арестованы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда.

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Речь идёт о жительницах столицы Татарстана, которые были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. Они организовывали и принимали, в зависимости от роли каждой, участие в деятельности запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

В ведомстве указали, что они распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также занимались вербовкой.

Двум женщинам было предъявлено обвинение по статье об организации деятельности террористической организации, остальным - по статье об участии в деятельности террористической организации.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с терроризмом на Северном Кавказе является сложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ФСБКазаньТеррористыАрест

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