Участниц женской исламистской ячейки арестовали в Казани
Четыре участницы женской исламистской ячейки были арестованы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда.
Речь идёт о жительницах столицы Татарстана, которые были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. Они организовывали и принимали, в зависимости от роли каждой, участие в деятельности запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
В ведомстве указали, что они распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также занимались вербовкой.
Двум женщинам было предъявлено обвинение по статье об организации деятельности террористической организации, остальным - по статье об участии в деятельности террористической организации.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с терроризмом на Северном Кавказе является сложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 400 человек на курском направлении
- Участниц женской исламистской ячейки арестовали в Казани
- Астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии
- Ученые выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем сигареты
- СМИ: Около 10 человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона
- Сафонов попал в заявку «Пари Сен-Жермен» на первый матч Лиги чемпионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru