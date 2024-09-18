Участниц женской исламистской ячейки арестовали в Казани

Речь идёт о жительницах столицы Татарстана, которые были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. Они организовывали и принимали, в зависимости от роли каждой, участие в деятельности запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

В ведомстве указали, что они распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также занимались вербовкой.

Двум женщинам было предъявлено обвинение по статье об организации деятельности террористической организации, остальным - по статье об участии в деятельности террористической организации.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с терроризмом на Северном Кавказе является сложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».