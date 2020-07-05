Убийство просителя политического убежища из России под Веной расследует австрийская контрразведка
Земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) занялось расследованием убийства россиянина, который был застрелен накануне в городе Герасдорфе под Веной после его просьбы об убежище в Австрии, сообщает ТАСС.
«Причины преступления неизвестны. Дальнейшее расследование ведет земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом», - сообщили в полицейском управлении Нижней Австрии.
Ранее стало известно, что застрелен 43-летний гражданин России. По информации представителя полиции Вальтера Шварценекера, в городе Линце задержан 47-летний предполагаемый убийца. Он также является россиянином. Полиция уточняет обстоятельства и мотивы убийства.
По данным российского посольства в Австрии, обращений связи с убийством просителя убежища из России не было. Дипведомство начало проверку информации.
Ранее появившаяся в СМИ информация о том, что погибший и стрелок являются выходцами из Чечни, официального подтверждения не получила.
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