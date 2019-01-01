Убийство российской ЛГБТ-активистки связали с «ликвидатором геев»
В отечественном ЛГБТ-сообществе связывают смерть оппозиционной активистки из Петербурга Елены Григорьевой с деятельностью гомофобного проекта «Пила». Об этом сообщают издания «Росбалт» и «Фонтанка» со ссылкой на знакомых убитой. Изуродованное тело активистки найдено накануне на Пулковской улице. Женщину порезали ножом и задушили.
Как отмечает Ura.ru, ранее на Григорьеву уже нападали, ей также поступали угрозы. Правозащитник Динар Идрисов утверждает, что активистка обращалась с соответствующим заявлением по этому поводу в полицию, однако там ей сказали: «Будут убивать — звоните».
Незадолго до убийства на сайте «Пила против ЛГБТ» Григорьеву добавили в «черный список» активистов, которым припасли, как было написано, «очень опасные и жестокие подарочки».
18 июля страницу заблокировали, однако активистка опасалась, что на неё всё равно нападут. Ранее на этом интернет-ресурсе проводился набор людей, готовых за деньги избивать и похищать гомосексуалистов.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, предположительно по горячим следам задержан подозреваемый - 40-летний мужчина, житель Башкирии.
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