Убийство российской ЛГБТ-активистки связали с «ликвидатором геев»

В отечественном ЛГБТ-сообществе связывают смерть оппозиционной активистки из Петербурга Елены Григорьевой с деятельностью гомофобного проекта «Пила». Об этом сообщают издания «Росбалт» и «Фонтанка» со ссылкой на знакомых убитой. Изуродованное тело активистки найдено накануне на Пулковской улице. Женщину порезали ножом и задушили.

Как отмечает Ura.ru, ранее на Григорьеву уже нападали, ей также поступали угрозы. Правозащитник Динар Идрисов утверждает, что активистка обращалась с соответствующим заявлением по этому поводу в полицию, однако там ей сказали: «Будут убивать — звоните».