У центрального рынка Мелитополя сработало взрывное устройство
Взрыв прогремел в районе центрального рынка в Мелитополе, осколками были повреждены ставни одной из торговых точек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, незадолго до открытия рынка на улице 50 лет Победы у главного входа сработало взрывное устройство. Никто не пострадал, пишет РИА ФАН.
На место происшествия прибыли криминалисты и кинологи, специалисты досматривают все участки рынка и опрашивают свидетелей.
«По предварительной оценке, устройство было самодельное, малой мощности, с поражающими элементами», - рассказал один из сотрудников полиции.
Правоохранители считают, что взрыв был актом запугивания мирных жителей, пишет Ura.ru.
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