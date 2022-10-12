У центрального рынка Мелитополя сработало взрывное устройство

Взрыв прогремел в районе центрального рынка в Мелитополе, осколками были повреждены ставни одной из торговых точек. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, незадолго до открытия рынка на улице 50 лет Победы у главного входа сработало взрывное устройство. Никто не пострадал, пишет РИА ФАН.

На место происшествия прибыли криминалисты и кинологи, специалисты досматривают все участки рынка и опрашивают свидетелей.

«По предварительной оценке, устройство было самодельное, малой мощности, с поражающими элементами», - рассказал один из сотрудников полиции.

Правоохранители считают, что взрыв был актом запугивания мирных жителей, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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