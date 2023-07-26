У посла России в Замбии украли 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Отмечается, что добычей злоумышленника стала барсетка с 400 тысячами рублей и документами. Преступление было совершено в одном из сетевых магазинов на Московском проспекте. После обнаружения пропажи дипломат обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранители смогли задержать 52-летнего вора в тот же день, в его квартире были обнаружены барсетка и деньги. Задержанный признал свою вину.

Ранее вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумму ограбили в доме спортсмена в Париже. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

