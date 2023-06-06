В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
6 июня 202321:10
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5.2. Об этом сообщает местный институт развития физики Земли.
Очаг залегал на глубине 15 километров в уезде Арад.
Отмечается, что толчки можно было ощутить в соседней Венгрии. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
- Аксенов: на востоке Крыма посажен беспилотник ВСУ
- СМИ: число погибших от отравления сидром достигло 29 человек
- В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Уровень воды в Новой Каховке начал падать
- Омбудсмен Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников в Белгородской области
- Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ
- Эрдоган предложит парламенту рассмотреть поправки в конституцию
- Посла Бельгии вызвали в МИД России
- СМИ: в Кривом Роге взлетели цены на питьевую воду
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru