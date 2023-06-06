В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5.2. Об этом сообщает местный институт развития физики Земли.

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Очаг залегал на глубине 15 километров в уезде Арад.

Отмечается, что толчки можно было ощутить в соседней Венгрии. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеРумыния

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