У берегов Сахалина сел на мель российский танкер с 10 членами экипажа

Танкер «Виктория» с 700 тоннами топлива сель на мель у берегов Сахалина. Об этом сообщили в МЧС Сахалинской области.

В Якутии судно с 50 пассажирами село на мель

По данным ведомства, информация о ЧП поступила от капитана координатора Южно-Сахалинского морского спасательного подцентра в 09:35 (01:35 мск).

«Со слов капитана поступления воды нет, повреждений нет. Подан сигнал бедствия. На борту находится 10 членов экипажа порт приписки судна Владивосток», — указали в ведомстве.

Экипаж имеет запас воды и продуктов, медицинская помощь им не требуется, пишет «Свободная пресса». На место инцидента планировали направить спасательный буксир «Отто Шмидт», отмечает телеканал «360».

Как уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, разлива нефтепродуктов нет. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиМЧССахалин

Горячие новости

Все новости

партнеры