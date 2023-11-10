У берегов Сахалина сел на мель российский танкер с 10 членами экипажа
Танкер «Виктория» с 700 тоннами топлива сель на мель у берегов Сахалина. Об этом сообщили в МЧС Сахалинской области.
По данным ведомства, информация о ЧП поступила от капитана координатора Южно-Сахалинского морского спасательного подцентра в 09:35 (01:35 мск).
«Со слов капитана поступления воды нет, повреждений нет. Подан сигнал бедствия. На борту находится 10 членов экипажа порт приписки судна Владивосток», — указали в ведомстве.
Экипаж имеет запас воды и продуктов, медицинская помощь им не требуется, пишет «Свободная пресса». На место инцидента планировали направить спасательный буксир «Отто Шмидт», отмечает телеканал «360».
Как уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, разлива нефтепродуктов нет. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
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