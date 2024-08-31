У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали 31 августа в 10:14 (02:14 мск) у побережья южных Курил. Об этом рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Эпицентр находился в 104 километрах восточнее необитаемого курильского острова Симушир», — отметила специалист, добавив, что очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.

Сведений об ощутимости толчков в населенных пунктах на Курильских островах не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки.

