У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
31 августа 202403:41
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали 31 августа в 10:14 (02:14 мск) у побережья южных Курил. Об этом рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Эпицентр находился в 104 километрах восточнее необитаемого курильского острова Симушир», — отметила специалист, добавив, что очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.
Сведений об ощутимости толчков в населенных пунктах на Курильских островах не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки.
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- У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru