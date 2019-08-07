Туристический автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть погибшие

Под Новороссийском автобус с туристами в результате столкновения с двумя машинами упал с обрыва, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, среди погибших два ребенка и один взрослый.

Собственником автобуса является санаторий "Эллада", пишет ТАСС. По данным агентства, более 30 человек пострадали в результате инцидента, в частности, состояние двоих детей оценивается как тяжелое.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сегодня стало известно, что в Марокко перевернулся пассажирский автобус, погибло пятеро человек.



