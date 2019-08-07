Туристический автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть погибшие
Под Новороссийском автобус с туристами в результате столкновения с двумя машинами упал с обрыва, сообщает «Интерфакс».
По информации агентства, среди погибших два ребенка и один взрослый.
Собственником автобуса является санаторий "Эллада", пишет ТАСС. По данным агентства, более 30 человек пострадали в результате инцидента, в частности, состояние двоих детей оценивается как тяжелое.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сегодня стало известно, что в Марокко перевернулся пассажирский автобус, погибло пятеро человек.
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