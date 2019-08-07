В Марокко перевернулся пассажирский автобус, погибли пять человек

В Марокко произошла крупная дорожная авария, которая унесла жизни пяти человек, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в марокканском городе Таунат. Как пишет агентство, автобус с десятками пассажиров совершал междугородний рейс. Водитель не справился с управлением, автобус оказался за пределами проезжей части и перевернулся.

На данный момент известно о пяти погибших и 37 пострадавших. Пятеро раненых с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу ближайшего города Фес.

Издание Вести.ру сообщило, что водитель скрылся с места ДТП, его ищут полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



