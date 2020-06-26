ЦИК заявил о DDOS-атаке на свой сайт

Сайт Центральной избирательной комиссии России подвергся DDOS-атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что во время атаки на сайт приходило по 240 тысяч запросов в секунду. Портал, однако, продолжал работать в полном режиме, передаёт РИА Новости.

В России в четверг, 25 июня, стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно. Явка в первый день плебисцита составила 9,2%, отмечали в ЦИК.

Накануне для предварительно зарегистрировавшихся жителей Москвы и Нижегородской области началось и электронное голосование. В первые же часы работы сайта для онлайн-голосования произошёл сбой, который Центризбирком объяснил пиковой нагрузкой.

