Цех с химической продукцией загорелся на заводе «Роскосмоса» в Екатеринбурге
Пожар вспыхнул на территории НПО автоматики (дочернее предприятие «Роскосмоса») в Екатеринбурге. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, загорелась кровля цеха с химической продукцией. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. При этом произошло обрушение кровли на площади 500 квадратных метров.
«Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники», - говорится в сообщении.
Ранее взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене. лёгкие ранения получили 14 сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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