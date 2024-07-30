Цех с химической продукцией загорелся на заводе «Роскосмоса» в Екатеринбурге

По данным ведомства, загорелась кровля цеха с химической продукцией. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. При этом произошло обрушение кровли на площади 500 квадратных метров.

«Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники», - говорится в сообщении.

Ранее взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене. лёгкие ранения получили 14 сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».