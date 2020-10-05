Трутнев поручил до конца недели выяснить причину гибели животных на побережье Камчатки

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев потребовал до конца текущей недели установит точные причины массовой гибели животных на побережье Камчатке. Он провёл специальное совещание, посвящённое этой чрезвычайной ситуации.

По словам Трутнева, разобраться в произошедшем поручил ему и премьер-министр Михаил Мишустин. На совещании отмечалось, что визуальный осмотр не дает представления о случившемся. Пока в работе несколько версий ЧП, в частности попадание в воду ракетного топлива, передает ТАСС. Ранее специалисты гидрометеослужбы определили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа.

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При этом министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что не расценивает произошедшее на Камчатке как масштабную катастрофу, потому что «ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал».

Между тем, власти Камчатского края заявили, что с начала сентября только в государственные клиники обратились девять человек с жалобами на жжение в глазах. Некоторые рассказывали о першении в горле и рвоте. Среди пострадавших - российские сёрферы, которые раньше всех почувствовали на себе последствия загрязнения и забили тревогу.

Как заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, самое страшное, что до сих пор не ясно, сколько по времени продолжалась эта ситуация и попытки срыть её.

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ФОТО: Мария Омелченко
ТЕГИ:ГибельЖивотныеКамчатка
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