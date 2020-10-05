Трутнев поручил до конца недели выяснить причину гибели животных на побережье Камчатки

При этом министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что не расценивает произошедшее на Камчатке как масштабную катастрофу, потому что «ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал».

Между тем, власти Камчатского края заявили, что с начала сентября только в государственные клиники обратились девять человек с жалобами на жжение в глазах. Некоторые рассказывали о першении в горле и рвоте. Среди пострадавших - российские сёрферы, которые раньше всех почувствовали на себе последствия загрязнения и забили тревогу.

Как заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, самое страшное, что до сих пор не ясно, сколько по времени продолжалась эта ситуация и попытки срыть её.

