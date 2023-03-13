Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Подмосковье отправлен под домашний арест
Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки-подростка в Московской области отправлен под домашний арест на два месяца. Такую меру пресечения ему определил суд.
Как заявил адвокат обвиняемого, его подзащитный не возражал против такой меры пресечения. Сам подследственный не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.
Об убийстве в подмосковном Подольске стало известно в пятницу, 10 марта. Девушку с телесными повреждениями обнаружили в квартире одного из домов на улице Красная. Пострадавшая с ранением шеи скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.
В убийстве заподозрили 18-летнего бывшего друга подростка - жителя Москвы. По оперативным данным, он на протяжении шести месяцев угрожал своей жертве расправой.
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