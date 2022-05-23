Трое мальчиков сбежали из детского сада в Москве
Прокуратура Москвы приступила к проверке инцидента со сбежавшими из детского сада детьми. Как сообщила пресс-служба ведомства, эпизод с тремя шестилетними мальчиками произошел в понедельник в детсаду на севере столицы на улице Лавочкина. Они, оставшись без присмотра взрослых, самовольно покинули территорию учреждения.
Сейчас дети уже найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- Анастасия Ракова рассказала о развитии функционала электронной медкарты
- Экономист предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля
- Викторию Боню «с усами» не пустили на красную дорожку в Каннах
- Трое мальчиков сбежали из детского сада в Москве
- Гилерме продлил контракт с ФК «Локомотив»
- Компания McDonald’s опровергла изменение названия сети
- Теtra Pak отрицает уход из России
- Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар
- Россия получила от Италии предложения по мирному урегулированию на Украине
- Россия отозвала заявку Москвы на проведение выставки «Экспо-2030»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru