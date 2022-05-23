Трое мальчиков сбежали из детского сада в Москве

Прокуратура Москвы приступила к проверке инцидента со сбежавшими из детского сада детьми. Как сообщила пресс-служба ведомства, эпизод с тремя шестилетними мальчиками произошел в понедельник в детсаду на севере столицы на улице Лавочкина. Они, оставшись без присмотра взрослых, самовольно покинули территорию учреждения.

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Сейчас дети уже найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПобегМоскваДетский Сад
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