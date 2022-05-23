Трое мальчиков сбежали из детского сада в Москве

Прокуратура Москвы приступила к проверке инцидента со сбежавшими из детского сада детьми. Как сообщила пресс-служба ведомства, эпизод с тремя шестилетними мальчиками произошел в понедельник в детсаду на севере столицы на улице Лавочкина. Они, оставшись без присмотра взрослых, самовольно покинули территорию учреждения.