Три человека погибли в огне в больнице в Запорожье
В Запорожской области Украины в ночь на 4 февраля загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы, сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам спасателей, горело многоэтажное здание. Согласно предварительным данным, в результате пожара погибли три человека.
В настоящее время ведется эвакуация пациентов медучреждения.
Напомним, в Красноярске во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных и работник склада.
Площадь, охваченная огнем, оказалась 3,9 тыс. кв. метров.
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