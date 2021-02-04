Три человека погибли в огне в больнице в Запорожье

В Запорожской области Украины в ночь на 4 февраля загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам спасателей, горело многоэтажное здание. Согласно предварительным данным, в результате пожара погибли три человека.