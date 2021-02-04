Три человека погибли в огне в больнице в Запорожье

В Запорожской области Украины в ночь на 4 февраля загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам спасателей, горело многоэтажное здание. Согласно предварительным данным, в результате пожара погибли три человека.

Пожар на складе автозапчастей в Красноярске охватил 3500 метров

В настоящее время ведется эвакуация пациентов медучреждения.

Напомним, в Красноярске во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных и работник склада.

Площадь, охваченная огнем, оказалась 3,9 тыс. кв. метров.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:БольницаПожарУкраина
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