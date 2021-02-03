Пожар на складе автозапчастей в Красноярске охватил 3500 метров

Территория пожара на складе автозапчастей в Красноярске превысила 3500 кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Спасательные службы приняли решение о вводе резервной технике. Отмечается, что распространение огня привело к обрушению кровли склада по всей площади. МЧС развернули три боевых участка и использовали пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия людей на месте пожара.

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О возгорании склада автозапчастей в Красноярске стало известно в 10:30 утра по местному времени. Изначально площадь возгорания составила 800 кв. метров.



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