Пожар на складе автозапчастей в Красноярске охватил 3500 метров
Территория пожара на складе автозапчастей в Красноярске превысила 3500 кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
Спасательные службы приняли решение о вводе резервной технике. Отмечается, что распространение огня привело к обрушению кровли склада по всей площади. МЧС развернули три боевых участка и использовали пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия людей на месте пожара.
О возгорании склада автозапчастей в Красноярске стало известно в 10:30 утра по местному времени. Изначально площадь возгорания составила 800 кв. метров.
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