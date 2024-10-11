Три человека погибли в ДТП с автобусом в Астраханской области
11 октября 202417:11
Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл на автодороге «Волгоград - Астрахань».
«По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли», - говорится в сообщении.
Ранее три человека погибли в массовом ДТП с участием 11 машин, которое произошло на 103 км трассы М-2 «Крым» в Подмосковье, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru