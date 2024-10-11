Три человека погибли в ДТП с автобусом в Астраханской области

По данным ведомства, инцидент произошёл на автодороге «Волгоград - Астрахань».

«По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли», - говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли в массовом ДТП с участием 11 машин, которое произошло на 103 км трассы М-2 «Крым» в Подмосковье, сообщает RT.

