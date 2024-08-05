Три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел в одном из цехов, где сотрудники проводили работы по демонтажу трубопровода с использованием безогневой резки. В ходе работы произошла вспышка, в результате которой погибла вся бригада.
В настоящее врем устанавливаются точные причины произошедшего.
Федеральное казенное предприятие «Авангард» в Стерлитамаке, которое занимается производством комплектующих для систем реактивного залпового огня по оборонным заказам, столкнулось с увеличением объемов работы после начала специальной военной операции. Это привело к необходимости модернизации завода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru