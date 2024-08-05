Три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии

На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из цехов, где сотрудники проводили работы по демонтажу трубопровода с использованием безогневой резки. В ходе работы произошла вспышка, в результате которой погибла вся бригада.