Три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии

На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из цехов, где сотрудники проводили работы по демонтажу трубопровода с использованием безогневой резки. В ходе работы произошла вспышка, в результате которой погибла вся бригада.

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В настоящее врем устанавливаются точные причины произошедшего.

Федеральное казенное предприятие «Авангард» в Стерлитамаке, которое занимается производством комплектующих для систем реактивного залпового огня по оборонным заказам, столкнулось с увеличением объемов работы после начала специальной военной операции. Это привело к необходимости модернизации завода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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