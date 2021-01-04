Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

В городе Минусинске Красноярского края сгорел частный жилой дом, сообщает ГУ МЧС региона.

Огонь вспыхнул около полуночи по местному времени. В ходе тушения пожара обнаружили тела трех человек.

Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Напомним, 31 декабря в частном жилом доме в поселке Агинское Красноярского края произошел пожар.

Огонь вспыхнул в одноэтажном одноквартирном брусовом доме. Погибли четыре человека.

