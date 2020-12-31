Пожар в жилом доме под Красноярском: четверо погибших
31 декабря 202005:02
В частном жилом доме в поселке Агинское Красноярского края произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Огонь вспыхнул в 01.04 мск 31 декабря в одноэтажном одноквартирном брусовом доме. По предварительным данным, погибли четыре человека.
Огонь удалось потушить. В настоящее время причины происшествия выясняются.
Ранее один человек погиб при пожаре в московской квартире на западе столицы.
Отмечается, что еще четыре человека пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru