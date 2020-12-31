Пожар в жилом доме под Красноярском: четверо погибших

В частном жилом доме в поселке Агинское Красноярского края произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Огонь вспыхнул в 01.04 мск 31 декабря в одноэтажном одноквартирном брусовом доме. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Огонь удалось потушить. В настоящее время причины происшествия выясняются.

Ранее один человек погиб при пожаре в московской квартире на западе столицы.

Отмечается, что еще четыре человека пострадали.

