Пожар в жилом доме под Красноярском: четверо погибших

В частном жилом доме в поселке Агинское Красноярского края произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Огонь вспыхнул в 01.04 мск 31 декабря в одноэтажном одноквартирном брусовом доме. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Огонь удалось потушить. В настоящее время причины происшествия выясняются.

Ранее один человек погиб при пожаре в московской квартире на западе столицы.

Отмечается, что еще четыре человека пострадали.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ДомПожары
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