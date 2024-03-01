Трех теневых банкиров задержали в Ярославле

«По предварительным подсчетам, в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей», — написала Волк.

При этом комиссионное вознаграждение составило более 9 млн рублей.

Как отметила представитель МВД, полицейские задержали трех фигурантов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Ранее в Москве задержали телефонного мошенника, подозреваемого в похищении 162 млн рублей у жительницы столицы, напоминает телеканал «360». Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

