Транспортная прокуратура проверяет сигнал сигнализации в терминале Шереметьево

Президенты РФ и Турции Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Песков: Европа, заявляя о том, что в ситуации с газом хочет избавиться от зависимости от РФ, не договаривает, что меняет её на зависимость от американского СПГ

NASA: пуск миссии к МКС запланирован на середину февраля 2023 года

СВР: советский разведчик Георгий Санников скончался на 94-м году жизни

СМИ: Дешам останется главным тренером сборной Франции по окончании ЧМ-2022