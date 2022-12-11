Транспортная прокуратура проверяет сигнал сигнализации в терминале Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после того, как сработала сигнализация в подтопленном терминал «В» в аэропорту «Шереметьево». Надзорное ведомство проводит проверку и выясняет причины произошедшего, сообщает пресс-служба в Telegram-канале.

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«Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту подтопления в терминале B аэропорта "Шереметьево"... причины произошедшего устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства .

Ранее источник в пожарной службе сообщил ТАСС, что сигнализация сработала ложно, возгорания не произошло.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПроисшествиеПожарныеШереметьево
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