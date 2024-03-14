Times: самолет министра обороны Британии лишился связи в районе Калининграда

Проблема возникла во время полета министра с группой журналистов в Польшу 13 марта, а также на обратном пути. Во второй раз бизнес-джет Dassault 900LX лишился доступа к GPS почти на 30 минут. Кроме того, временно отключился Wi-Fi.

Источники утверждают, что инцидент якобы связан с конфликтом на Украине и «секретностью вокруг Калининграда».

Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, передает «Радиоточка НСН».

