Times: самолет министра обороны Британии лишился связи в районе Калининграда
На самолете министра обороны Великобритании Гранта Шэппса произошел сбой системы глобального позиционирования GPS в момент пролета воздушного судна мимо Калининградской области, пишет газета Times.
Проблема возникла во время полета министра с группой журналистов в Польшу 13 марта, а также на обратном пути. Во второй раз бизнес-джет Dassault 900LX лишился доступа к GPS почти на 30 минут. Кроме того, временно отключился Wi-Fi.
Источники утверждают, что инцидент якобы связан с конфликтом на Украине и «секретностью вокруг Калининграда».
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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