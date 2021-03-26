Александр Липницкий в своём последнем интервью рассказал о цензуре

Музыкант, культуролог, бывший участник знаменитой российской рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий в своём последнем интервью заявил, что в настоящее время СМИ в России сталкиваются с реальной цензурой, сообщает телеканал ОТР.

В рамках программы «Отражение» Липницкий напомнил, что в центральных эфирах перестали показывать группу «Машина времени», и произошло это после того, как лидер коллектива Андрей Макаревич озвучил свою позицию по крымскому вопросу.

«Группа вернулась практически в андеграунд. Да, конечно, они играют концерты на стадионах, но по телевидению их не показывают», - отметил музыкант.

Также Липницкий отметил, что происходящее сейчас напоминает ему первую половину 80-х годов 20-го века. При этом, по его мнению, возрождение цензуры может стать «драйвером культуры в ближайшие годы».

Александр Липницкий погиб 25 марта на 69-м году жизни. Музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook написал, что музыкант «утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе».

