Александр Липницкий в своём последнем интервью рассказал о цензуре
Музыкант, культуролог, бывший участник знаменитой российской рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий в своём последнем интервью заявил, что в настоящее время СМИ в России сталкиваются с реальной цензурой, сообщает телеканал ОТР.
В рамках программы «Отражение» Липницкий напомнил, что в центральных эфирах перестали показывать группу «Машина времени», и произошло это после того, как лидер коллектива Андрей Макаревич озвучил свою позицию по крымскому вопросу.
«Группа вернулась практически в андеграунд. Да, конечно, они играют концерты на стадионах, но по телевидению их не показывают», - отметил музыкант.
Также Липницкий отметил, что происходящее сейчас напоминает ему первую половину 80-х годов 20-го века. При этом, по его мнению, возрождение цензуры может стать «драйвером культуры в ближайшие годы».
Александр Липницкий погиб 25 марта на 69-м году жизни. Музыкальный критик Артемий Троицкий на своей странице в Facebook написал, что музыкант «утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе».
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