Тело школьницы было найдено на берегу Волги в Астраханской области

В Астраханской области на берегу Волги было найдено тело 14-летней школьницы. Об этом рассказали в СУСК РФ по региону.

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По данным источника, тело девочки нашли рыбаки днем 23 февраля в селе Чаган Камызякского района. На дне реки криминалисты также обнаружили сумку, в которой находились личные вещи подростка, в том числе ее мобильный телефон.

Отмечается, что по факту убийства школьницы было возбуждено уголовное дело.

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ТЕГИ:ПодросткиАстраханская ОбластьСмертьДевочкаВолга
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