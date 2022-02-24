Тело школьницы было найдено на берегу Волги в Астраханской области
24 февраля 202211:50
В Астраханской области на берегу Волги было найдено тело 14-летней школьницы. Об этом рассказали в СУСК РФ по региону.
По данным источника, тело девочки нашли рыбаки днем 23 февраля в селе Чаган Камызякского района. На дне реки криминалисты также обнаружили сумку, в которой находились личные вещи подростка, в том числе ее мобильный телефон.
Отмечается, что по факту убийства школьницы было возбуждено уголовное дело.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru