Тело школьницы было найдено на берегу Волги в Астраханской области

По данным источника, тело девочки нашли рыбаки днем 23 февраля в селе Чаган Камызякского района. На дне реки криминалисты также обнаружили сумку, в которой находились личные вещи подростка, в том числе ее мобильный телефон.

Отмечается, что по факту убийства школьницы было возбуждено уголовное дело.