Тело маленького ребенка с ножевыми ранениями нашли в Москве

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, в квартире совместно с мальчиком ребёнком находилась его мать.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что тело ребёнка 2022 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире на улице Онежской.

«По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать», - добавили в ведомстве.

Ранее ребёнок 2021 года рождения выпал из окна третьего этажа квартиры на 1-й Напрудной улице в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

