Тело маленького ребенка с ножевыми ранениями нашли в Москве
Тело ребёнка ясельного возраста с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главного Следственного управления Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что, по предварительным данным, в квартире совместно с мальчиком ребёнком находилась его мать.
В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что тело ребёнка 2022 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире на улице Онежской.
«По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать», - добавили в ведомстве.
Ранее ребёнок 2021 года рождения выпал из окна третьего этажа квартиры на 1-й Напрудной улице в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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