Телеведущий Ургант заразился коронавирусом

Ургант поблагодарил всех за беспокойство и добавил, что чувствует себя нормально. Подробности телеведущий пообещал рассказать в программе «Вечерний Ургант».

Ранее от коронавируса на 84-м году жизни в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко, сообщает RT. Близкие артиста добавили, что в соответствии с последней волей покойного прах будет захоронен в России.