Телеведущий Ургант заразился коронавирусом
Телеведущий Иван Ургант сообщил в своём Twitter, что заразился коронавирусом и самоизолировался дома.
Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи.— Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021
Ургант поблагодарил всех за беспокойство и добавил, что чувствует себя нормально. Подробности телеведущий пообещал рассказать в программе «Вечерний Ургант».
Ранее от коронавируса на 84-м году жизни в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко, сообщает RT. Близкие артиста добавили, что в соответствии с последней волей покойного прах будет захоронен в России.
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