Телеведущий Ургант заразился коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант сообщил в своём Twitter, что заразился коронавирусом и самоизолировался дома.

Ургант поблагодарил всех за беспокойство и добавил, что чувствует себя нормально. Подробности телеведущий пообещал рассказать в программе «Вечерний Ургант».

Ранее от коронавируса на 84-м году жизни в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко, сообщает RT. Близкие артиста добавили, что в соответствии с последней волей покойного прах будет захоронен в России.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТелеведущийКоронавирусИван Ургант
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