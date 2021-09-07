Телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом

Телеведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев госпитализирован в больницу с коронавирусом, сообщает Telegram-канала Mash.

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По его данным, состояние Киселева врачи оценивают как средней тяжести. У Киселева развилась двусторонняя пневмония, начавшись с сухого кашля и повышения температуры тела.

Отмечается, что ПЦР-тест на коронавирус не дал положительного результата. Поражение легких телеведущего составляет около 25-50%.

Как сообщил Киселев агентству РИА Новости, в настоящее время его температура стабилизировалась и лечение дает положительные результаты.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусТелеведущийДмитрий Киселев
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