Телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом

По его данным, состояние Киселева врачи оценивают как средней тяжести. У Киселева развилась двусторонняя пневмония, начавшись с сухого кашля и повышения температуры тела.

Отмечается, что ПЦР-тест на коронавирус не дал положительного результата. Поражение легких телеведущего составляет около 25-50%.

Как сообщил Киселев агентству РИА Новости, в настоящее время его температура стабилизировалась и лечение дает положительные результаты.

