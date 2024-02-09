Телефонный хулиган «заминировал» московский отель, где проживал Такер Карлсон

Неизвестный «заминировал» московский отель 4Seasons на Охотном ряду, в котором проживал американский журналист Такер Карлсон, сообщает Life.ru.

Журналист Карлсон: Нами правят сумасшедшие

Уточняется, что позвонивший правоохранителям хулиган заявил, что в здании находится «50 кг тротила». Он пообещал взорвать их, если силовики не арестуют экс-ведущего Fox News. При этом Карлсон к этому моменту уже покинул Россию.

В ходе проверки взрывчатку в отеле не обнаружили. В настоящее время стражи порядка ведут розыск хулигана.

Ранее в Москве из-за анонимной угрозы о «минировании» из ТЦ «Охотный ряд» были эвакуированы 490 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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