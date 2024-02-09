Телефонный хулиган «заминировал» московский отель, где проживал Такер Карлсон

Уточняется, что позвонивший правоохранителям хулиган заявил, что в здании находится «50 кг тротила». Он пообещал взорвать их, если силовики не арестуют экс-ведущего Fox News. При этом Карлсон к этому моменту уже покинул Россию.

В ходе проверки взрывчатку в отеле не обнаружили. В настоящее время стражи порядка ведут розыск хулигана.

Ранее в Москве из-за анонимной угрозы о «минировании» из ТЦ «Охотный ряд» были эвакуированы 490 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

