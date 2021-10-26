Тела женщины, мужчины и ребёнка обнаружили на западе Москвы

Правоохранители обнаружили в квартире жилого дома на улице Мосфильмовской в Москве тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде задержана

В сообщении говорится, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». На место выехал руководитель московского ГСУ Андрей Стрижов.

Ранее в Нижегородской области следователи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и её брата, сообщает RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
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