Тела женщины, мужчины и ребёнка обнаружили на западе Москвы

В сообщении говорится, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». На место выехал руководитель московского ГСУ Андрей Стрижов.

Ранее в Нижегородской области следователи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и её брата, сообщает RT.

