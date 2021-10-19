Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде задержана
Полиция задержала подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Отмечается, что женщина 1981 года была задержана в Карелии. Ее доставят в Вологодскую область для проведения следственных действий.
По данным следствия, женщина 16 октября встретила ребенка на улице, привела в квартиру, где совершила убийство, после чего выехала за пределы региона.
Возбуждено уголовное дело, которое находится на личном контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.
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