Тела 24 погибших при крушении самолета близ Актау будут доставлены в Баку
28 декабря 202417:41
Тела 24 погибших при крушении самолета Embraer 190 вблизи Актау будут доставлены в Баку, сообщили в пресс-службе «Азербайджанских авиалиний».
Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три – Киргизии.
Ранее спецборт МЧС РФ доставил на Родину девять пострадавших россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru