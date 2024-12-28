Тела 24 погибших при крушении самолета близ Актау будут доставлены в Баку

Тела 24 погибших при крушении самолета Embraer 190 вблизи Актау будут доставлены в Баку, сообщили в пресс-службе «Азербайджанских авиалиний».

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Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три – Киргизии.

Ранее спецборт МЧС РФ доставил на Родину девять пострадавших россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Казахстана
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